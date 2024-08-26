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Коноплёва Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплёв Василий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Черезная, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1776

Сын: Коноплёв Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Коноплёв Василий Сергеевич

Черезная, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Коноплёв Семён Васильевич

Отец ребёнка: Коноплёв Василий Сергеевич

Черезная, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Коноплёва) Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Коноплёв Василий Сергеевич

Черезная, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Коноплёв Федот Васильевич

Отец ребёнка: Коноплёв Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Коноплёва) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Коноплёв Василий Сергеевич

Черезная, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Коноплёва) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Коноплёв Василий Сергеевич

Черезная, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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