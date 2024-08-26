Коноплёва Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Коноплёв Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Коноплёв Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Коноплёв Семён Васильевич
Отец ребёнка: Коноплёв Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Коноплёва) Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Коноплёв Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Коноплёв Федот Васильевич
Отец ребёнка: Коноплёв Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Коноплёва) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Коноплёв Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Коноплёва) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Коноплёв Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно