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Матюшев Иван Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Матюшев Фома Нестефорович

Мать: Полонянкина Ефросинья Климентьевна

Смерть
1974
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