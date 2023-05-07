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Татищева Марина Петровна
Татищева Марина Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1975
Пол
Женский
Отец
Татищев Пётр Алексеевич
1938 г.р.
Мать
Амзаллаг Флоренс
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
После 1975
Отец:
Татищев Пётр Алексеевич
Мать:
Амзаллаг Флоренс
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