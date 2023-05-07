Татищева Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татищева Марина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1975

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1975

Отец: Татищев Пётр Алексеевич

Мать: Амзаллаг Флоренс

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