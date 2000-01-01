Терникова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терникова Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1949

Сын: Терников Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Терников Георгий Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терников Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Терников Георгий Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терников Георгий Стефанович

Смерть
Неизвестно
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