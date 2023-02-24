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Наталия
Наталия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Александр
Мать
Оля
Муж
Денис
Дети
Алина
Дима
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Александр
Мать:
Оля
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Алина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Дима
Отец ребёнка: не указан
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