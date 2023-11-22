Кузнецов Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Михаил Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1979

Отец: не указан

Мать: Кравчук Татьяна Алексеевна

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