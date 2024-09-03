Самойлова (Преснецова) Матрона Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Преснецова) Матрона Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

09.03.1772

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Преснецов Филип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Иван Васильев

Рождение ребёнка
1712

Дочь: (Самойлова) Агрипина (Аграфена) Ивановна

Отец ребёнка: Самойлов Иван Васильев

Рождение ребёнка
1717

Сын: Самойлов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Самойлов Иван Васильев

Рождение ребёнка
1721

Сын: Самойлов Петр Иванов

Отец ребёнка: Самойлов Иван Васильев

Смерть
09.03.1772

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