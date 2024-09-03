Самойлова (Преснецова) Матрона Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смерти09.03.1772
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Преснецов Филип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712
Дочь: (Самойлова) Агрипина (Аграфена) Ивановна
Отец ребёнка: Самойлов Иван Васильев
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Самойлов Иван Васильев
Рождение ребёнка
1721
Сын: Самойлов Петр Иванов
Отец ребёнка: Самойлов Иван Васильев
Смерть
09.03.1772