Касаткин Евгений Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1998
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1998
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.09.2021
Сын: Могучев Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.2023
Дочь: Могучева Диана Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности