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Касаткин Евгений Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1998

Отец: Касаткин Петор Иванович

Мать: Касаткина (Крестова) Ирина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.09.2021

Сын: Могучев Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.2023

Дочь: Могучева Диана Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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