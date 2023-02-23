Матрена Романова
Место рождениядер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
07.01.1870
Муж: Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
04.03.1874
Дочь: Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Иванов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно