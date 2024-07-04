Ковтун Марина Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун Марина Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковтун Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Ковтун Иван Филиппович

Отец ребёнка: Ковтун Филипп Яковлевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Проценко (Ковтун) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Ковтун Филипп Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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