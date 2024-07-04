Ковтун Марина Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Ковтун Филипп Яковлевич
Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Проценко (Ковтун) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Ковтун Филипп Яковлевич
Смерть
Неизвестно