Муж ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муж ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Вопрос Сергей ?

Мать ребёнка: Вопрос (Бакиров) Ольга Севастьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вопрос (Бакиров) Ольга Севастьяновна

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно

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