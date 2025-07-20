Апаев (Апаев) Сергей
мужской, родился 1883
умер 1938
ОтецАпаев (Апаев) ИванНеизвестно г.р.
МатьАпаева ПелагияНеизвестно г.р.
Дети
Апаев (Апаев) Борис10.09.1921 г.р.
Апаев (Апаев) АлексейНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Апаев (Апаев) Иван
Мать: Апаева Пелагия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хренова (Апаева) Вера
Мать ребёнка: Апаева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Апаева Екатерина
Рождение ребёнка
10.09.1921
Сын: Апаев (Апаев) Борис
Мать ребёнка: Апаева Екатерина
Россия, Нижегородская область, Сергачский уезд, с. Черновское
Смерть
1938