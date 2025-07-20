Апаев (Апаев) Сергей 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Апаев (Апаев) Сергей

Автор
АД
Дымова А.

мужской, родился 1883

умер 1938

Отец
Апаев (Апаев) ИванНеизвестно г.р.
Мать
Апаева ПелагияНеизвестно г.р.
Дети
Апаев (Апаев) Борис10.09.1921 г.р.
Апаев (Апаев) АлексейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Апаев (Апаев) Иван

Мать: Апаева Пелагия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хренова (Апаева) Вера

Мать ребёнка: Апаева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апаев (Апаев) Алексей

Мать ребёнка: Апаева Екатерина

Рождение ребёнка
10.09.1921

Сын: Апаев (Апаев) Борис

Мать ребёнка: Апаева Екатерина

Россия, Нижегородская область, Сергачский уезд, с. Черновское

Смерть
1938

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