(однодворец) Егор Михайлович
Место рожденияСело Топорнино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Топорнино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Наталья Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Село Топорнино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно