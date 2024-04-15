Зятькова Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятькова Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Между 1834 и 1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Зятьков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Зятьков Павел Устинович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Акулина Павловна

Отец ребёнка: Зятьков Павел Устинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зятьков Павел Устинович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1834 и 1851
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