Зятькова Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиМежду 1834 и 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Зятьков Павел Устинович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Акулина Павловна
Отец ребёнка: Зятьков Павел Устинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1834 и 1851