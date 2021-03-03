Мурашкина (Сарайкина) Нина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашкина (Сарайкина) Нина Митрофановна

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Место рождения

Новые Пичуры, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

07.01.1935

Дата смерти

03.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1935

Отец: Сарайкин Митрофан Павлович

Мать: Сарайкина Анастасия

Новые Пичуры, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.03.1964

Дочь: Аблаева (Мурашкина) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Мурашкин Иван Иванович

Новые Пичуры, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
03.03.2021
Большое Кирдяшево, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

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