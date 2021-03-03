Мурашкина (Сарайкина) Нина Митрофановна
Место рождения
Дата рождения07.01.1935
Дата смерти03.03.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1935
Отец: Сарайкин Митрофан Павлович
Мать: Сарайкина Анастасия
Рождение ребёнка
01.03.1964
Дочь: Аблаева (Мурашкина) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Мурашкин Иван Иванович
Смерть
03.03.2021
Большое Кирдяшево, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область