Зеленина (Воробьёва) Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Воробьёва) Степанида Петровна

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Место рождения

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

17.11.1890

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.02.1848

Муж: Зеленин Григорий Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.02.1849

Сын: Зеленин Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Зеленин Григорий Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.03.1850 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Зеленин Григорий Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.10.1851

Дочь: Зеленина Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Зеленин Григорий Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.05.1854

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Зеленин Григорий Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.04.1857

Сын: Зеленин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Зеленин Григорий Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.11.1861

Дочь: Зеленина Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Зеленин Григорий Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.11.1890
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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