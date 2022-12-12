Зеленина (Воробьёва) Степанида Петровна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти17.11.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1848
Рождение ребёнка
20.02.1849
Сын: Зеленин Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Зеленин Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
11.03.1850 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Зеленин Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
04.10.1851
Дочь: Зеленина Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Зеленин Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
10.05.1854
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Зеленин Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
24.04.1857
Сын: Зеленин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Зеленин Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
23.11.1861
Дочь: Зеленина Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Зеленин Григорий Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.11.1890