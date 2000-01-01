Григорьева (Афанасьева) Евфросинья Стефановна
Место рождениясело Монастырское Монастырской волости
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
село Монастырское Монастырской волости
Бракосочетание
08.07.1918
Рождение ребёнка
29.06.1923
Отец ребёнка: Григорьев Иван Кузьмич
село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевского гражданин Евфимий Кузьмич Григрьев и жена гражданина того же села Матрона Симеоновна Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Ивановна
Отец ребёнка: Григорьев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Григорьев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Григорьев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Григорьев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Михаил Иванович
Отец ребёнка: Григорьев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Виктор Иванович
Отец ребёнка: Григорьев Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно