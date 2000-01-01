Григорьева (Афанасьева) Евфросинья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Афанасьева) Евфросинья Стефановна

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Место рождения

село Монастырское Монастырской волости

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

село Монастырское Монастырской волости
Бракосочетание
08.07.1918

Муж: Григорьев Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
29.06.1923

Сын: Григорьев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Григорьев Иван Кузьмич

село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевского гражданин Евфимий Кузьмич Григрьев и жена гражданина того же села Матрона Симеоновна Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Ивановна

Отец ребёнка: Григорьев Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Григорьев Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Григорьев Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Григорьев Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Григорьев Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Григорьев Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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