Бобоёр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобоёр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1880 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бовокул

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Карши

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1918
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