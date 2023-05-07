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Бобоёр
Бобоёр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1918
Пол
Мужской
Отец
Бовокул
Мать
Не указана
Дети
Карши
1880 г.р.
Добавил:
МК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Бовокул
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын:
Карши
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1918
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