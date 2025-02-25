Фон Зигель (Силина) Ольга Михайловна 21.11.1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Зигель (Силина) Ольга Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 21.11.1812

умерла 13.01.1853

Супруги
Фон Зигель Андрей Христианович28.01.1795 г.р.
Дети
Аполлон Андреевич фон Зингель19.05.1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.02.1831

Муж: Фон Зигель Андрей Христианович

Рождение ребёнка
19.05.1833

Сын: Аполлон Андреевич фон Зингель

Отец ребёнка: Фон Зигель Андрей Христианович

Смерть
13.01.1853

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