Фон Зигель (Силина) Ольга Михайловна
женский, родилась 21.11.1812
умерла 13.01.1853
Супруги
Фон Зигель Андрей Христианович28.01.1795 г.р.
Дети
Аполлон Андреевич фон Зингель19.05.1833 г.р.
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Место
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Рождение
21.11.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1831
Рождение ребёнка
19.05.1833
Сын: Аполлон Андреевич фон Зингель
Отец ребёнка: Фон Зигель Андрей Христианович
Смерть
13.01.1853