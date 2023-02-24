(Афанасьева / Никитина) Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1871
Бракосочетание
02.10.1892
Рождение ребёнка
19.07.1893
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Никита Федорович
Рождение ребёнка
05.07.1895
Сын: Никашкин- Сорокин Андрей Никитович
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Никита Федорович
Рождение ребёнка
19.05.1898
Сын: Никашкин- Сорокин Михаил Никитович
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Никита Федорович
Рождение ребёнка
24.02.1900
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Никита Федорович
Рождение ребёнка
27.04.1903
Дочь: Ирина Никитична
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Никита Федорович
Рождение ребёнка
01.08.1906
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Никита Федорович
Рождение ребёнка
07.03.1909
Дочь: Александра Никитична
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Никита Федорович
Рождение ребёнка
07.03.1909
Сын: Сорокин- Никашкин Александр Никитович
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Никита Федорович
Смерть
Неизвестно