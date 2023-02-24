(Афанасьева / Никитина) Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Афанасьева / Никитина) Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1871

Отец: Афанасьев / Никитин Иван Матвеев

Мать: Мелания Григорьевна

Бракосочетание
02.10.1892

Муж: Никашкин- Сорокин Никита Федорович

Рождение ребёнка
19.07.1893

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Никита Федорович

Рождение ребёнка
05.07.1895

Сын: Никашкин- Сорокин Андрей Никитович

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Никита Федорович

Рождение ребёнка
19.05.1898

Сын: Никашкин- Сорокин Михаил Никитович

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Никита Федорович

Рождение ребёнка
24.02.1900

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Никита Федорович

Рождение ребёнка
27.04.1903

Дочь: Ирина Никитична

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Никита Федорович

Рождение ребёнка
01.08.1906

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Никита Федорович

Рождение ребёнка
07.03.1909

Дочь: Александра Никитична

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Никита Федорович

Рождение ребёнка
07.03.1909

Сын: Сорокин- Никашкин Александр Никитович

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Никита Федорович

Смерть
Неизвестно
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