Евдокимова Евдокия Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Евдокия Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Трофим Герасимов

Рождение ребёнка
13.07.1879 ст.

Дочь: Евдокимова Мария Трофимова

Отец ребёнка: Евдокимов Трофим Герасимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.1883 ст.

Сын: Евдокимов Иван Трифонов

Отец ребёнка: Евдокимов Трофим Герасимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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