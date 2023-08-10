Евдокимова Евдокия Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1879 ст.
Дочь: Евдокимова Мария Трофимова
Отец ребёнка: Евдокимов Трофим Герасимов
Рождение ребёнка
06.03.1883 ст.
Отец ребёнка: Евдокимов Трофим Герасимов
Смерть
Неизвестно