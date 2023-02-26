Параскева Васильева
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.10.1844
Муж: Яков (Филатов)
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Митрофан Яковлев
Отец ребёнка: Яков (Филатов)
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1863
Дочь: Анисия Яковлева
Отец ребёнка: Яков (Филатов)
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно