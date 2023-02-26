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Параскева Васильева

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1810 г.р.

Мать

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Василий

Мать: ?

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
24.10.1844

Муж: Яков (Филатов)

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1849

Сын: Митрофан Яковлев

Отец ребёнка: Яков (Филатов)

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1863

Дочь: Анисия Яковлева

Отец ребёнка: Яков (Филатов)

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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