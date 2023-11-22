Петровская (Рыбина) Малвина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1989
Отец: Рыбин Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
02.01.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петровский Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петровский Андрей
Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область