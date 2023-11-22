Петровская (Рыбина) Малвина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская (Рыбина) Малвина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1989

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1989

Отец: Рыбин Алексей Юрьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петровский Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Андрей

Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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