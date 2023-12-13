Державина (Муравьёва) Екатерина Николаевна ?.11.1898 — найти родственников по фамилии на Familio

Державина (Муравьёва) Екатерина Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.11.1898

умерла 1965

Отец
Муравьёв-Виленский Николай Леонидович24.03.1866 г.р.
Мать
Муравьёва-Виленская (Новосельская) Ольга Николаевна04.01.1871 г.р.
Супруги
Державин Виктор Александрович1896 г.р.
Дети
Державин Л. ВикторовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1898

Отец: Муравьёв-Виленский Николай Леонидович

Мать: Муравьёва-Виленская (Новосельская) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Державин Л. Викторович

Отец ребёнка: Державин Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Державин Виктор Александрович

Смерть
1965

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