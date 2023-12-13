Державина (Муравьёва) Екатерина Николаевна
женский, родилась ?.11.1898
умерла 1965
ОтецМуравьёв-Виленский Николай Леонидович24.03.1866 г.р.
МатьМуравьёва-Виленская (Новосельская) Ольга Николаевна04.01.1871 г.р.
Супруги
Державин Виктор Александрович1896 г.р.
Дети
Державин Л. ВикторовичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1898
Отец: Муравьёв-Виленский Николай Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Державин Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965