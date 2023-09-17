Киргизова Зинаида Афанасьевна 07.11.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКиргизова Зинаида Афанасьевна

Киргизова Зинаида Афанасьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1914

Отец: Юринский Афанасий Степанович

Мать: Юринская (Мангирова) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.