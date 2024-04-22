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Кортелев Василий Маркович

Место рождения

Ильинка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кортелев Марк Селиверстов

Мать: Кортелева Параскева Яковлева

Ильинка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кортелева Любовь Исаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кортелева Любовь Исаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кортелева Любовь Исаковна

Смерть
Неизвестно
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