Шайманова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайманова Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайманов Арсентий Терентьевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ижендеева Ольга Арсентьевна

Отец ребёнка: Шайманов Арсентий Терентьевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Ильина Лидия Арсентьевна

Отец ребёнка: Шайманов Арсентий Терентьевич

Рождение ребёнка
24.01.1941

Дочь: Крылова Елизавета Арсентьевна

Отец ребёнка: Шайманов Арсентий Терентьевич

Смерть
1988

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