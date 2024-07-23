Шайманова Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Ижендеева Ольга Арсентьевна
Отец ребёнка: Шайманов Арсентий Терентьевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Ильина Лидия Арсентьевна
Отец ребёнка: Шайманов Арсентий Терентьевич
Рождение ребёнка
24.01.1941
Дочь: Крылова Елизавета Арсентьевна
Отец ребёнка: Шайманов Арсентий Терентьевич
Смерть
1988