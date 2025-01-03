Ищик Исидор Романович
мужской, родился 1868
умер Неизвестно
Супруги
Осийчук (Давидюк) Акилина Ивановна1865 г.р.
Дети
(Ищик) Юстиния Исидоровна1888 г.р.
Олиферчук (Ищик) Минодора Исидоровна1888 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1883
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Олиферчук (Ищик) Минодора Исидоровна
Мать ребёнка: Осийчук (Давидюк) Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Ищик) Юстиния Исидоровна
Мать ребёнка: Осийчук (Давидюк) Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Осийчук (Давидюк) Акилина Ивановна
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Смерть
Неизвестно