Ищик Исидор Романович 1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Ищик Исидор Романович

Автор
ES
Shemetova E.

мужской, родился 1868

умер Неизвестно

Супруги
Осийчук (Давидюк) Акилина Ивановна1865 г.р.
Дети
(Ищик) Юстиния Исидоровна1888 г.р.
Олиферчук (Ищик) Минодора Исидоровна1888 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1883

Жена: Осийчук (Давидюк) Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Олиферчук (Ищик) Минодора Исидоровна

Мать ребёнка: Осийчук (Давидюк) Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Ищик) Юстиния Исидоровна

Мать ребёнка: Осийчук (Давидюк) Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ищик Евфимий Исидорович

Мать ребёнка: Осийчук (Давидюк) Акилина Ивановна

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Смерть
Неизвестно

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