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Тарасова Надежда Щеулова

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

16.09.1883

Дата смерти

11.08.1861

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Смерть
11.08.1861
город Москва
Рождение
16.09.1883

Отец: Щеулов (однодворец) Петр Иванович

Мать: Щеулова Екатерина Леонтьевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1903

Муж: Тарасов (однодворец) Иван Алексеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1905

Сын: Тарасов (однодворец) Петр Иванович

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Иван Алексеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1906

Дочь: Щенкова Мария Тарасова

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Иван Алексеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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