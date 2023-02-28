Тарасова Надежда Щеулова
Место рождения
Дата рождения16.09.1883
Дата смерти11.08.1861
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
11.08.1861
город Москва
Рождение
16.09.1883
Бракосочетание
10.11.1903
Рождение ребёнка
10.06.1905
Сын: Тарасов (однодворец) Петр Иванович
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
27.10.1906
Дочь: Щенкова Мария Тарасова
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Иван Алексеевич