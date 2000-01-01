Суморокова (Мягкова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суморокова (Мягкова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Сумароков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Сумароков Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Сумароков Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
05.03.1860

Сын: Сумароков Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
22.02.1862

Сын: Сумароков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
28.11.1863

Дочь: Сумарокова Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумароков Сергей Петрович

Смерть
Неизвестно
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