Суморокова (Мягкова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Сумароков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Сумароков Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
05.03.1860
Сын: Сумароков Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
22.02.1862
Сын: Сумароков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
28.11.1863
Дочь: Сумарокова Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно