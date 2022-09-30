Суморокова (Мягкова) Екатерина Васильевна
женский, родилась 1824
умерла Неизвестно
Супруги
Сумароков Сергей Петрович05.07.1826 г.р.
Дети
Сумароков Николай Сергеевич1851 г.р.
Сумароков Василий Сергеевич1852 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Сын: Сумароков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Сумароков Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
05.03.1860
Сын: Сумароков Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
22.02.1862
Сын: Сумароков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
28.11.1863
Дочь: Сумарокова Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно