Суморокова (Мягкова) Екатерина Васильевна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Суморокова (Мягкова) Екатерина Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1824

умерла Неизвестно

Супруги
Сумароков Сергей Петрович05.07.1826 г.р.
Дети
Сумароков Николай Сергеевич1851 г.р.
Сумароков Василий Сергеевич1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумароков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Сумароков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Сумароков Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Сумароков Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
05.03.1860

Сын: Сумароков Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
22.02.1862

Сын: Сумароков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
28.11.1863

Дочь: Сумарокова Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Сумароков Сергей Петрович

Смерть
Неизвестно

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