Зверева -- Серафима Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева -- Серафима Евфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.06.1895

Дочь: Зверева Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Зверев Яков Дмитриевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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