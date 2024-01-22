Зверева -- Серафима Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1895
Дочь: Зверева Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Зверев Яков Дмитриевич
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно