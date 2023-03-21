Зиновьева Мария Юрьевна 12.12.1971 — найти родственников по фамилии на Familio

Зиновьева Мария Юрьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.12.1971

Супруги
Шетлер Георгий Александрович09.05.1970 г.р.
Дети
Шетлер Александр Георгиевич1997 г.р.
Шетлер Дмитрий Георгиевич2002 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шетлер Георгий Александрович

Рождение ребёнка
1997

Сын: Шетлер Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Шетлер Георгий Александрович

Рождение ребёнка
2002

Сын: Шетлер Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Шетлер Георгий Александрович

Рождение ребёнка
2008

Дочь: Шетлер Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Шетлер Георгий Александрович

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