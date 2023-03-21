Зиновьева Мария Юрьевна
женский, родилась 12.12.1971
Супруги
Шетлер Георгий Александрович09.05.1970 г.р.
Дети
Шетлер Александр Георгиевич1997 г.р.
Шетлер Дмитрий Георгиевич2002 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1997
Сын: Шетлер Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Шетлер Георгий Александрович
Рождение ребёнка
2002
Сын: Шетлер Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Шетлер Георгий Александрович
Рождение ребёнка
2008
Дочь: Шетлер Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Шетлер Георгий Александрович