Veide (Dzenis) Elisabete — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Veide (Dzenis) Elisabete

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Veide Weide Krišjanis

Отец ребёнка: Veide Weide ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Veide Weide ?

Смерть
Неизвестно

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