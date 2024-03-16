Елена Васильева
женский, родилась 1714 ст.
умерла 1784 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Супруги
Василий Михайлов1711 ст. г.р.
Дети
Фёдор Васильев1742 ст. г.р.
Степанида Васильева1744 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1742 ст.
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1744 ст.
Дочь: Степанида Васильева
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Смерть
1784 ст.