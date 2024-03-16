Елена Васильева 1714 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Елена Васильева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1714 ст.

умерла 1784 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Супруги
Василий Михайлов1711 ст. г.р.
Дети
Фёдор Васильев1742 ст. г.р.
Степанида Васильева1744 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Михайлов

Рождение ребёнка
1742 ст.

Сын: Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1744 ст.

Дочь: Степанида Васильева

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
1784 ст.
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

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