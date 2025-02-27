Мосев Максим Анатольевич 28.07.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мосев Максим Анатольевич

Место рождения

Березовский, Березовский, Кемеровская область

Дата рождения

28.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1979

Отец: Мосев Анатолий Иванович

Мать: Мосева Людмила Леонидовна

Березовский, Березовский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Эмиграция
2008
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
2011

Жена: Мосева Дина Николаевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.09.2012

Сын: Мосев Семён Максимович

Мать ребёнка: Мосева Дина Николаевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Эмиграция
2016
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
28.07.2020

Жена: Мосева Ирина Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.11.2021

Сын: Мосев Артём Максимович

Мать ребёнка: Мосева Ирина Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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