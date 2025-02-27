Мосев Максим Анатольевич
Место рождения
Дата рождения28.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1979
Отец: Мосев Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Эмиграция
2008
Бракосочетание
2011
Жена: Мосева Дина Николаевна
Рождение ребёнка
11.09.2012
Мать ребёнка: Мосева Дина Николаевна
Эмиграция
2016
Бракосочетание
28.07.2020
Рождение ребёнка
09.11.2021
Мать ребёнка: Мосева Ирина Владимировна