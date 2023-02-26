Гвоздев Петр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1898
Дата смерти?.10.1988
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1898
Отец: Гвоздев Федор
Рождение ребёнка
22.04.1923
Мать ребёнка: Гвоздева Александра Ивановна
Московской обл., Щелковский район, д. Иовлево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гвоздев ?
Мать ребёнка: Гвоздева Александра Ивановна
Моск. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гвоздева Александра Ивановна
Смерть
?.10.1988
г.Красноармейск Моск. обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Красноармейск Моск. обл.