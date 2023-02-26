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Гвоздев Петр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1898

Дата смерти

?.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1898

Отец: Гвоздев Федор

Мать: Гвоздева Василиса (Васёна) Платоновна

Рождение ребёнка
22.04.1923

Сын: Гвоздев Иван Петрович

Мать ребёнка: Гвоздева Александра Ивановна

Московской обл., Щелковский район, д. Иовлево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гвоздев ?

Мать ребёнка: Гвоздева Александра Ивановна

Моск. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гвоздева Александра Ивановна

Смерть
?.10.1988
г.Красноармейск Моск. обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Красноармейск Моск. обл.
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