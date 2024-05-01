Темникова (Лескова) Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темникова (Лескова) Варвара Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1722

Дата смерти

После 1740

Пол

Женский

Отец

1704 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1722

Отец: Лесков Яков Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Темников Иван Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
После 1740

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