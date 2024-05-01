Темникова (Лескова) Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1722
Дата смертиПосле 1740
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1722
Отец: Лесков Яков Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
После 1740