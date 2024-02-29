Привезенцева Ксения Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привезенцева Ксения Авксентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Привезенцев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Зоткина (Привезенцева) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Привезенцев Василий Григорьевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
05.01.1891

Сын: Привезенцев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Привезенцев Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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