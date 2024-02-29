Привезенцева Ксения Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Зоткина (Привезенцева) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Привезенцев Василий Григорьевич
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
05.01.1891
Сын: Привезенцев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Привезенцев Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно