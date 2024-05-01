Чернышов Климент Степанович Около 1667 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернышов Климент Степанович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1667 ст.

Дата смерти

Около 1713 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667 ст.

Отец: Чернышов Степан Иванович

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1695 ст.

Сын: Чернышов Степан Климентьевич

Мать ребёнка: Чернышова Евдокия Фёдоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1698 ст.

Сын: Чернышов Кузьма Климентьевич

Мать ребёнка: Чернышова Евдокия Фёдоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Около 1713 ст.
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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