Чернышов Климент Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1667 ст.
Дата смертиОколо 1713 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667 ст.
Отец: Чернышов Степан Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695 ст.
Сын: Чернышов Степан Климентьевич
Мать ребёнка: Чернышова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1698 ст.
Сын: Чернышов Кузьма Климентьевич
Мать ребёнка: Чернышова Евдокия Фёдоровна
Смерть
Около 1713 ст.