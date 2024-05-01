Чернышова Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1667 ст.

Дата смерти

Около 1737 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1695 ст.

Сын: Чернышов Степан Климентьевич

Отец ребёнка: Чернышов Климент Степанович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1698 ст.

Сын: Чернышов Кузьма Климентьевич

Отец ребёнка: Чернышов Климент Степанович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Около 1737 ст.
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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