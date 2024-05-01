Чернышова Евдокия Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1667 ст.
Дата смертиОколо 1737 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695 ст.
Сын: Чернышов Степан Климентьевич
Отец ребёнка: Чернышов Климент Степанович
Рождение ребёнка
1698 ст.
Сын: Чернышов Кузьма Климентьевич
Отец ребёнка: Чернышов Климент Степанович
Смерть
Около 1737 ст.