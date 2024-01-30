Трофименко Сергей Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1965
Дата смерти30.01.2024
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1965
Отец: Трофименко Захар
Мать: Трофименко Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трофименко Светлана Петровна
Рождение ребёнка
13.01.2024
Сын: Трофименко Илья Сергеевич
Мать ребёнка: Трофименко Светлана Петровна
Смерть
30.01.2024