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Трофименко Сергей Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1965

Дата смерти

30.01.2024

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

2024 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1965

Отец: Трофименко Захар

Мать: Трофименко Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофименко Светлана Петровна

Рождение ребёнка
13.01.2024

Сын: Трофименко Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Трофименко Светлана Петровна

Смерть
30.01.2024

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