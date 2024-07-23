? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Рукосуев Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Рукосуев Дмитрий Моисеевич

д. Чадобская
Рождение ребёнка
1701

Сын: Рукосуев Гаврил Дмитриевич

Отец ребёнка: Рукосуев Дмитрий Моисеевич

д. Чадобская
Рождение ребёнка
1703

Сын: Рукосуев Семён Дмитриевич

Отец ребёнка: Рукосуев Дмитрий Моисеевич

д. Чадобская

Мы используем куки для улучшения работы сайта.