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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Рукосуев Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Рукосуев Дмитрий Моисеевич
д. Чадобская
Рождение ребёнка
1701
Сын: Рукосуев Гаврил Дмитриевич
Отец ребёнка: Рукосуев Дмитрий Моисеевич
д. Чадобская
Рождение ребёнка
1703
Сын: Рукосуев Семён Дмитриевич
Отец ребёнка: Рукосуев Дмитрий Моисеевич
д. Чадобская