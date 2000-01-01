(Ковалева) Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ковалева) Алла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1950

Пол

Женский

Отец

Около 1931 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1950

Отец: Ковалев Иван

Мать: не указана

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