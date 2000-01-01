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(Ковалева) Алла
(Ковалева) Алла
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1950
Пол
Женский
Отец
Ковалев Иван
Около 1931 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
После 1950
Отец:
Ковалев Иван
Мать: не указана
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