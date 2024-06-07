Ананьин Евсей Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Ананий Михайлович
Мать: Марья Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Ананьина Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Ананьина Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Ананьина Агафья Андреевна
Смерть
Неизвестно