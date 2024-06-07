Ананьин Евсей Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьин Евсей Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Ананий Михайлович

Мать: Марья Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьина Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Ананьин Филипп Евсеевич

Мать ребёнка: Ананьина Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Ананьин Василий Евсеевич

Мать ребёнка: Ананьина Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Ананьин Алексей Евсеевич

Мать ребёнка: Ананьина Агафья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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