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Маркевич Татьяна Павловна

Место рождения

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

12.12.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1881 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.

Дочь: Маркевич Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Маркевич Кондратий Филиппович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.08.1903 ст.

Сын: Маркевич Федосей Кондратьевич

Отец ребёнка: Маркевич Кондратий Филиппович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1904 ст.

Дочь: Маркевич Фёкла Кондратьевна

Отец ребёнка: Маркевич Кондратий Филиппович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1906 ст.

Дочь: Маркевич Екатерина Кондратьевна

Отец ребёнка: Маркевич Кондратий Филиппович

Дощерево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркевич Кондратий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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