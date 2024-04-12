Маркевич Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения12.12.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1881 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.
Дочь: Маркевич Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Маркевич Кондратий Филиппович
Рождение ребёнка
15.08.1903 ст.
Сын: Маркевич Федосей Кондратьевич
Отец ребёнка: Маркевич Кондратий Филиппович
Рождение ребёнка
18.11.1904 ст.
Дочь: Маркевич Фёкла Кондратьевна
Отец ребёнка: Маркевич Кондратий Филиппович
Рождение ребёнка
14.11.1906 ст.
Дочь: Маркевич Екатерина Кондратьевна
Отец ребёнка: Маркевич Кондратий Филиппович
Дощерево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно