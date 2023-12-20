Михаил Разумникович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1870 ст.
Сын: Григорий Михайлович
Мать ребёнка: (Куприянова) Матрена Феофилактовна
Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: (Куприянова) Матрена Феофилактовна
Смерть
Неизвестно