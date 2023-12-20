Михаил Разумникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Разумникович

Место рождения

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Куприянова) Матрена Феофилактовна

Рождение ребёнка
20.11.1870 ст.

Сын: Григорий Михайлович

Мать ребёнка: (Куприянова) Матрена Феофилактовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: (Куприянова) Матрена Феофилактовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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