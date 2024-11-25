Агурев Михаил Иванов 19.11.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Агурев Михаил Иванов

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 19.11.1881

Отец
Агурев Иван Степанов1862 г.р.
Мать
(Гаврилова) Марфа1862 г.р.
Дети
Агурев Николай Михайлович1911 г.р.
Агурев Павел Михайлович13.06.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1881

Отец: Агурев Иван Степанов

Мать: (Гаврилова) Марфа

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1911

Сын: Агурев Николай Михайлович

Мать ребёнка: (Афиногенова) Екатерина

Рождение ребёнка
13.06.1913

Сын: Агурев Павел Михайлович

Мать ребёнка: (Афиногенова) Екатерина

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