Агурев Михаил Иванов
мужской, родился 19.11.1881
ОтецАгурев Иван Степанов1862 г.р.
Мать(Гаврилова) Марфа1862 г.р.
Дети
Агурев Николай Михайлович1911 г.р.
Агурев Павел Михайлович13.06.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1881
Отец: Агурев Иван Степанов
Мать: (Гаврилова) Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Агурев Николай Михайлович
Мать ребёнка: (Афиногенова) Екатерина
Рождение ребёнка
13.06.1913
Мать ребёнка: (Афиногенова) Екатерина