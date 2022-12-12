Здетовецкая (Козик) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1914
Дата смерти14.06.1991
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1914
Отец: Козик Фёдор Романович
Мать: Козик Улита
Рождение ребёнка
01.05.1939
Дочь: Черненко Александра Степановна
Отец ребёнка: Артамошин Степан
Рождение ребёнка
20.07.1953
Дочь: Боровская Нина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Перелазовский, Клетский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
14.06.1991
Драбов, Черкаська область