Здетовецкая (Козик) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Здетовецкая (Козик) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1914

Дата смерти

14.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1914

Отец: Козик Фёдор Романович

Мать: Козик Улита

Рождение ребёнка
01.05.1939

Дочь: Черненко Александра Степановна

Отец ребёнка: Артамошин Степан

Рождение ребёнка
20.07.1953

Дочь: Боровская Нина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Перелазовский, Клетский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
14.06.1991
Драбов, Черкаська область
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