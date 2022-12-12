Кочергина (Тычинская?) Мария Мартинова/Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти13.07.1908
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Мартин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Лыкова Александра Арсеньева
Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
?.11.1877
Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов
Рождение ребёнка
09.05.1879
Сын: Кочергин Константин
Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.08.1881
Дочь: Наталья Арсеньева
Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.11.1883
Дочь: Екатерина Арсеньева
Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.01.1886
Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов
Рождение ребёнка
19.10.1888
Сын: Кочергин Дмитрий Арсеньев
Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов
Рождение ребёнка
04.02.1891
Сын: Кочергин Никифор
Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.01.1892
Дочь: Бальзанникова Ксенья Арсеньева
Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1894
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов
Смерть
13.07.1908
Причина смерти: простуда | Михайло-Архангельская церковь