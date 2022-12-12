Кочергина (Тычинская?) Мария Мартинова/Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Тычинская?) Мария Мартинова/Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

13.07.1908

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Мартин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Лыкова Александра Арсеньева

Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
?.11.1877

Сын: Кочергин Никита Арсеньев

Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов

Рождение ребёнка
09.05.1879

Сын: Кочергин Константин

Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.08.1881

Дочь: Наталья Арсеньева

Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.11.1883

Дочь: Екатерина Арсеньева

Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.01.1886

Сын: Кочергин Иоанн Арсеньев

Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1888

Сын: Кочергин Дмитрий Арсеньев

Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1891

Сын: Кочергин Никифор

Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.01.1892

Дочь: Бальзанникова Ксенья Арсеньева

Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1894

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочергин Давид Арсеньев

Отец ребёнка: Кочергин Арсений Михайлов

Смерть
13.07.1908
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: простуда | Михайло-Архангельская церковь
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