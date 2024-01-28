Сальнова Агафья Самсоновна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Сальнов Иван Савостьянович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Сальнов Иван Савостьянович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Сальнов Иван Савостьянович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Сальнова) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Сальнов Иван Савостьянович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Сальнова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сальнов Иван Савостьянович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Сальнова) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Сальнов Иван Савостьянович
Смерть
Неизвестно