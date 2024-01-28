Сальнова Агафья Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальнова Агафья Самсоновна

Место рождения

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальнов Иван Савостьянович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Сальнов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Сальнов Иван Савостьянович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сальнов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Сальнов Иван Савостьянович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Сальнов Ларион Иванович

Отец ребёнка: Сальнов Иван Савостьянович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Сальнова) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Сальнов Иван Савостьянович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Сальнова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сальнов Иван Савостьянович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Сальнова) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Сальнов Иван Савостьянович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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